'KLM houdt zich niet aan voorwaarden staatssteun'

De KLM zou sinds zijn oprichting al tien keer failliet zijn gegaan als de overheid niet had bijgesprongen. In het nieuwe boek De Blauwe Fabel betoogt journalist Ties Joosten dat de KLM met staatssteun, subsidie, financiële trucs en belastingvoordelen in de lucht wordt gehouden: ‘Tegen elke prijs.’

Onze Blauwe Trots is een fabel



De Blauwe Zwaan? Onze Blauwe Trots? Het is een Blauwe Fabel. Dat is kort en krachtig de conclusie die resteert na lezing van het gelijknamige boek dat een paar dagen geleden werd gepresenteerd. Het boek is de eerste uitgave van Follow the Money, het onafhankelijke journalistieke platform dat over een gedegen reputatie beschikt. Auteur Ties Joosten is als onderzoeksjournalist aan Follow the Money verbonden. Voor zijn boek onderzocht hij het waarheidsgehalte van de stelling dat de KLM aan de basis staat van het succes van de BV Nederland.



KLM ontsnapt keer op keer aan normale bedrijfseconomische wetten



Het is een stelling die al sinds de oprichting van de nationale luchtvaartmaatschappij, op 7 oktober 1919, door opeenvolgende kabinetten haast als een religieus beginsel wordt omarmd. Aan de hand van tientallen gesprekken en uitgebreide research schetst Joosten hoe de KLM dankzij dit idee keer op keer ontsnapt aan normale bedrijfseconomische wetten: ‘Ik ontdekte een spaghettiknoedel aan subsidiestromen van allerlei overheden naar de luchtvaart.’ Wat er ook gebeurt, Den Haag springt altijd bij, zo blijkt. Als de omzet inzakt door de onafhankelijkheid van Indonesië, als de oliecrisis toeslaat en, het meest recent, als coronamaatregelen de reiswereld compleet verlammen.



De waarde van KLM voor de Nederlandse economie wordt stelselmatig overschat



Telkens wordt er door de verantwoordelijke politici hetzelfde verhaal opgedist. De steun is eenmalig, er worden strenge eisen aan gesteld en de KLM moet alles terugbetalen. De werkelijkheid is echter dat ‘de wereldwijde haute finance buiten schot blijft’ en dat ‘de belastingbetaler telkens miljarden overmaakt’, constateert Joosten droog. Al een eeuw lang wordt de KLM ‘tegen elke prijs in de lucht gehouden.’ En waarom eigenlijk? ‘Het is maar een luchtvaartmaatschappij,’ schrijft hij. Hij haalt onderzoeken aan waaruit blijkt dat de waarde die KLM en Schiphol voor de Nederlandse economie vertegenwoordigen stelselmatig wordt overschat.



