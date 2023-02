KLM houdt zich niet aan voorwaarden staatssteun - media

(ABM FN-Dow Jones) KLM houdt zich niet aan de voorwaarden die zijn gesteld in ruil voor de Nederlandse miljardensteun om de coronacrisis te kunnen overleven. Dit meldde RTL Nieuws zaterdag.



De Nederlandse tak van Air-France KLM zou piloten te veel betalen om het bezuinigingsdoel te halen en ook zijn er bonussen uitgekeerd terwijl dat nog niet mocht.



Het gaat om bonussen over 2019, het jaar voor de coronacrisis, aldus RTL Nieuws. Die mogen pas uitbetaald worden wanneer KLM geen staatssteun meer heeft.



Die heeft de luchtvaartmaatschappij nog wel, in de vorm van een kredietfaciliteit van de overheid waar het nog steeds aanspraak op kan maken. KLM loste eerder al wel zijn leningen die zijn verstrekt door de staat af.



Verder moet KLM in de kosten snijden, bijvoorbeeld door personeel loon te laten inleveren. In 2020 en 2021 is dit gebeurd, aldus RTL Nieuws, maar sinds vorig jaar maart heeft het bedrijf, zonder met de staat of de staatsagent te overleggen, piloten weer een loonsverhoging geven.



Hierdoor verdienen de piloten ongeveer 15 procent te veel om bij te dragen aan het bezuinigingsdoel, zegt staatsagent Jeroen Kremers tegen RTL Nieuws, die wel de hoge inflatie meerekende op verzoek van KLM.



Ook hoger betaalde functies onder het cabine- en grondpersoneel gingen er in 2022 ook in loon op vooruit; zij verdienen 10 procent meer dan is afgesproken met de overheid in ruil voor de staatssteun.



Volgens de staatsagent hebben de loonsverhogingen in 2022 de besparingen op de loonkosten in de jaren ervoor compleet 'tenietgedaan'. In vergelijking met 2019 stegen de loonkosten bij KLM zelfs harder dan gemiddeld in Nederland, aldus RTL Nieuws.

Bron: ABM Financial News