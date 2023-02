Lagere resultaten Berkshire Hathaway

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het vierde kwartaal van 2022 lagere resultaten behaald als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsbedrijf van Warren Buffett.

In de periode daalde het operationele resultaat met 8 procent op jaarbasis naar 6,7 miljard dollar. Zonder valuta-effecten zou de operationele winst met 13 procent zijn gestegen.



Onder de streep resteerde een winst van 18,1 miljard dollar, een daling van liefst 53 procent op jaarbasis. Berkshire behaalde minder rendement uit zijn investeringen, aldus het bedrijf.

Aan het eind van het vierde kwartaal had Berkshire bijna 128,7 miljard dollar in kas. Dat was aan het eind van het derde kwartaal 109 miljard dollar.

Berkshire kocht in het vierde kwartaal voor circa 2,9 miljard dollar aan aandelen terug en over heel 2022 voor bijna 8 miljard dollar. Dat was een stuk lager dan de 27 miljard dollar in 2021 en bijna 25 miljard dollar in 2020.

Over heel 2022 kwam er een nettoverlies van bijna 23 miljard dollar in de boeken, tegenover een winst van bijna 91 miljard dollar in 2021. De rode cijfers waren het gevolg van 67,9 miljard dollar aan verliezen op investeringen en derivatencontracten, zei het bedrijf.

Operationeel behaalde Berkshire in 2022 wel een recordwinst, van bijna 31 miljard dollar.