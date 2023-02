AEX kan herstel niet vasthouden

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week weer gedaald. Met een slot van 746,41 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis bijna 2,5 procent. Vorige week vrijdag steeg de index nog 1,7 procent tot 765,04 punten.

"Momenteel zijn goede economische cijfers niet welkom op de aandelenmarkten. Ze leiden tot rentevrees en geen enkele belegger houdt van een stijgende rente", aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

Inkoopdata uit de eurozone lieten afgelopen week zien dat de economie standhoudt. De samengestelde inkoopmanagersindex verbeterde tot 52,3 en kwam daarmee uit op het hoogste niveau in 9 maanden.

"De groei in februari was veel sterker dan verwacht", zei econoom Chris Williamson in een toelichting. De groei die de econoom nu ziet voor de eurozone, komt volgens hem overeen met een stijging van het bruto binnenlands product van bijna 0,3 procent.

In de VS was in februari ook weer sprake van groei, maar een "ontluikende expansie" zou volgens Williamson kunnen worden afgeremd door hogere rentetarieven.

Inflatie koelt niet snel genoeg af

Dat de rentes verder moeten worden verhoogd, werd afgelopen week duidelijk uit nieuwe inflatiecijfers uit de eurozone en VS.

In januari stegen de consumentenprijzen met 8,6 procent op jaarbasis, iets boven de 8,5 procent die in een voorlopig cijfer werd gemeten. In december kwam de inflatie uit op 9,2 procent.

Hierdoor wordt "het vooruitzicht van een renteverhoging van 50 basispunten door de Europese Centrale Bank in maart verder versterkt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Vrijdag zei Joachim Nagel van de Duitse centrale bank dat de ECB de rente inderdaad stevig moet verhogen, aangezien de inflatie niet snel genoeg daalt.

De Amerikaanse PCE-inflatie, belangrijk voor de Federal Reserve, was zelfs een negatieve verrassing. Waar een kerninflatie van 4,4 procent werd verwacht in januari, liepen de kernprijzen met 4,7 procent op. Het cijfer voor december werd opwaarts herzien van 4,4 naar 4,6 procent.

De PCE-inflatie "voedt nu verwachtingen dat de Fed de beleidsrente verder moet verhogen dan eerder gedacht, en/of langer op een hoog niveau zal moeten houden", aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank.

Het feit dat de inflatie niet snel afkoelt en zelfs weer op lijkt te lopen, wakkert de zorgen aan over verdere renteverhogingen door de grote centrale banken. De Fed benadrukte afgelopen week in de notulen van de laatste beleidsvergadering dat het nog niet gedaan is met de renteverhogingen.

"Zoals verwacht viel te lezen dat de Fed de beleidsrente verder zal verhogen. Precies wat voorzitter Jerome Powell na afloop van de vergadering ons al had verteld", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Dat de 'theeblaadjeslezers' onder ons er andere berichten uithalen vind ik niet alleen knap, maar zegt ook iets over hun fantasie", voegde hij toe.

Hewson rekent op een renteverhoging van 25 basispunten in maart, gevolgd door meer verhogingen in het tweede kwartaal.

De Amerikaanse tienjaarsrente is afgelopen week zo'n 12 basispunten gestegen, naar 3,944 procent op vrijdag. De tweejarige rente die de Fed nauwlettend in de gaten houdt, steeg afgelopen week 15 basispunten naar zo'n 4,80 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0545 en daarmee op weekbasis zo'n anderhalf procent goedkoper. De prijs voor een vat WTI-olie stond onder druk door de stijgende dollar en verder toenemende voorraden en daalde op weekbasis tot rond de 76 dollar.

Stijgers en dalers

Defensieve aandelen deden afgelopen week goede zaken. Wolters Kluwer, dat de boeken opende, steeg bijna 7 procent en bleef daarmee Besi ruim voor, terwijl RELX ruim 2 procent won op weekbasis. Volgens Morgan Stanley overtrof Wolters Kluwer dan ook de verwachtingen in 2022.

Besi steeg rond 4,5 procent. Afgelopen week kwam de Duivense toeleverancier van de halfgeleidersector met cijfers die goed werden ontvangen. Vervolgens verhoogden een aantal analisten hun koersdoel voor Besi.

Adyen leverde zo'n 9,5 procent in en Prosus verloor ruim 8,5 procent op weekbasis.

IMCD leverde bijna 5,5 procent in na cijfers. ING merkte op dat beleggers teleurgesteld reageerden doordat IMCD de verwachtingen niet overtrof, iets wat de distributeur van speciaalchemie lange tijd wel deed.

In de AMX verloor Fugro op weekbasis ruim 4 procent. Fugro tekende een intentieverklaring voor het optimaliseren en uitvoeren van een offshore windproject aan de oostkust van de Verenigde Staten. Een "significante" opdracht, aldus de bodemonderzoeker. ING schat de waarde van het contract op meer dan 40 miljoen euro, goed voor circa 3 procent van het orderboek. "De opdracht zou winstgevend moeten zijn." De cijfers van Fugro waren afgelopen week minder overtuigend. ING sprak van een teleurstellend jaareinde. Toch verhoogde Degroof Petercam het koersdoel voor Fugro.

Andere achterblijvers in de AMX kwamen afgelopen week ook met cijfers. SBM Offshore daalde ruim 7 procent en Aalberts rond de 3 procent. Toch waren analisten per saldo niet heel ontevreden over deze bedrijven.

ASR Nederland verloor afgelopen week 2,5 procent. De verzekeraar heeft in 2022 een licht hoger operationeel resultaat behaald en zag de solvabiliteit fors verbeteren. ING sprak van sterke resultaten.

Air France-KLM daalde ruim een procent op weekbasis. Afgelopen week kreeg de luchtvaartmaatschappij evenwel verschillende positieve analistenrapporten in de bus na het openen van de boeken vorige week vrijdag. Barclays en JPMorgan zetten het luchtvaartaandeel op de kooplijst.

JDE Peet's verloor rond een half procent op weekbasis na cijfers. De koffiespecialist kwam al eerder met voorlopige resultaten, waardoor er afgelopen week geen grote verrassingen meer waren.

OCI was afgelopen week de enige overtuigende stijger in de Midkap en won bijna 5 procent. Just Eat Takeaway belandde onderaan met een verlies van meer dan 7,5 procent op weekbasis.

Galapagos verloor op weekbasis ruim 4 procent. Het farmabedrijf verwacht in 2023 een lage cashburn dan afgelopen jaar en de omzet uit Jyseleca zal vermoedelijk verder oplopen, hoewel minder dan aanvankelijk gedacht. De omzet in 2022 viel wel licht tegen, volgens Jefferies.

In de AScX reageerden beleggers op het bericht dat B&S Group de jaarcijfers, die gepland stonden voor 27 februari, uitstelde. De CEO en de vicevoorzitter van de raad van commissarissen hebben per direct hun functie neergelegd. B&S merkte maandag ook op dat in het vierde kwartaal de marge onder druk staat door de "meer uitdagende marktomstandigheden", maar dat de omzet zich ontwikkelt zoals voorzien. Ook moest B&S miljoenen meer opzij zetten voor dubieuze debiteuren. "Uitgaande van de geprognosticeerde omzet in 2022, leiden deze zaken ertoe dat de EBITDA-marge voor 2022 wordt herzien van 5,0 naar 4,2 tot 4,5 procent." Het aandeel duikelde afgelopen week bijna 19 procent.

Onder de kleinere aandelen schoot Acomo omhoog met ruim 4,5 procent op weekbasis na cijfers en de aankondiging van een record dividend. De kasstroom was dan ook sterk, oordeelde ING.

Nedap daalde afgelopen week na cijfers bijna 2,5 procent en Van Lanschot Kempen zag de jaarcijfers zelfs worden afgestraft met een verlies van dik 5,5 procent. ForFarmers wist na het openen van de boeken een procent te stijgen. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van ForFarmers.

Lokaal steeg Allfunds bijna 10 procent nadat bekend werd dat beursbedrijf Euronext een bod van 8,75 euro per aandeel heeft uitgebracht op het Spaanse bedrijf met een notering in Amsterdam.