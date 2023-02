Europese beurzen met rentevrees het weekend in

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag in het rood geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 457,70 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,7 procent op 15.209,74 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,8 procent bij een stand van 7.187,27 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent lager op 7.878,66 punten.

"Na een positief begin van de dag doken de Europese markten in het rood en sloten zo een negatieve week teleurstellend af, na een sterker dan verwachte Amerikaanse PCE-kerninflatie, die zowel de Amerikaanse dollar als de rente deed stijgen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse PCE-inflatie is belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve. In januari liepen de kernprijzen met 4,7 procent op, waar 4,4 procent was voorzien. De kerninflatie voor december werd bijgesteld van 4,4 naar 4,6 procent.

De PCE-inflatie "voedt nu verwachtingen dat de Fed de beleidsrente verder moet verhogen dan eerder gedacht, en/of langer op een hoog niveau zal moeten houden", aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank.

Donderdag werd al bekend dat de inflatie in de eurozone ook niet hard afkoelt. In januari stegen de consumentenprijzen met 8,6 procent op jaarbasis, iets boven de 8,5 procent die in een voorlopig cijfer werd gemeten.

Vrijdag waarschuwde Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank dat de ECB de rente stevig moet blijven verhogen, aangezien de inflatie niet snel genoeg daalt.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag verder aandacht voor Duitse bbp-cijfers. De grootste economie van de eurozone kromp in de laatste drie maanden van 2022 op kwartaalbasis met 0,4 procent. Eerder werd nog uitgegaan van een krimp van 0,2 procent. Op jaarbasis was wel sprake van groei, maar die werd wel neerwaarts bijgesteld.

"Een technische recessie is in de maak", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING.

De Amerikaanse tienjaarsrente is vrijdag gestegen naar 3,95 procent. De tweejarige rente die de Fed nauwlettend in de gaten houdt, steeg naar zo'n 4,80 procent. De Duitse tienjarige bund liep op naar 2,54 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag rond het Europese slot op 1,0554. Een vat WTI-olie kostte 76 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen als Deutsche Bank, Société Générale en ING verloren 1 tot 1,5 procent aan waarde. Energiereuzen Shell en BP stegen rond een half procent.

IMCD heeft in 2022 een hogere EBITA behaald, conform de outlook van het bedrijf, dankzij een omzet die met tientallen procenten is gestegen. IMCD gaf vrijdag geen concrete outlook voor 2023 af. Het aandeel verloor in Amsterdam toch 2,5 procent, omdat de groei scherper vertraagde dan verwacht.

In Frankfurt ging Linde aan kop, met een winst van 2 procent en steeg Deutsche Boerse circa een procent. Verder waren de winsten vrij bescheiden.

BASF was hekkensluiter in de DAX na het openen van de boeken. In 2022 daalden de resultaten van de Duitse chemiereus flink. Onder de streep schreef het bedrijf rode cijfers. Het aandeel daalde 8 procent.

Verder stonden halfgeleideraandelen onder druk. Infineon daalde 3,5 procent en STMicroelectronics 1,5 procent in Parijs. ASML verloor ruim 2,5 procent in Amsterdam.

Saint Gobain ging aan kop in de CAC 40, met een plus van bijna 5 procent. Luxemerken LVMH en Kering daalden gemiddeld 4 procent. Betaalbedrijf Worldline verloor bijna 4 procent. Concurrent Adyen daalde 4,5 procent in Amsterdam.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot 2 procent in de min.