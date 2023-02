Inflatietegenvaller drukt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten, nadat de Amerikaanse inflatie tegen de verwachting in bleek te zijn gestegen.



De AEX index daalde 1,2 procent tot 746,41 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,8 procent liet optekenen.

Op jaarbasis bedroeg de Amerikaanse PCE-kerninflatie in januari 4,7 procent, tegen 4,6 procent in december. Economen hadden echter gerekend op 4,4 procent. De kernprijsindex steeg in januari met 0,6 procent op maandbasis.

De PCE-inflatie was in januari niet alleen sterker dan verwacht, maar de afwijking was ook nog eens een stuk groter dan doorgaans, zei macro-analist Bas van Geffen van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

Volgens de analist voedde dat de verwachtingen dat "de Fed de beleidsrente verder moet verhogen dan eerder gedacht, en/of langer op een hoog niveau zal moeten houden".

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse economie in het vierde kwartaal van 2022 op kwartaalbasis is gekrompen met 0,4 procent. Een voorlopig cijfer wees slechts op een krimp van 0,2 procent.

Het Duitse consumentenvertrouwen is in maart licht verbeterd, terwijl in Frankrijk juist sprake was van een lichte daling.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de persoonlijke inkomens in de VS in januari zijn gestegen met 0,6 procent, terwijl de consumentenbestedingen met 1,8 procent stegen. En het Amerikaanse consumentenvertrouwen nam in februari iets sterker toe.

De euro/dollar noteerde op 1,0554. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0583 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0595 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,2 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten drie van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Wolters Kluwer met een winst van 1,2 procent. Shell en KPN waren met winsten van respectievelijk 0,3 procent en 0,2 procent de enige andere stijgers.

Besi begon goed aan de handelsdag, na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank, maar sloot 5,5 procent lager. IMCD leverde 2,5 procent in na cijfers. ING merkte op dat beleggers teleurgesteld reageerden doordat IMCD de verwachtingen niet overtrof, zoals lange tijd wel structureel gebeurde. Adyen daalde 4,5 procent.

In de AMX steeg Aalberts 1,9 procent. Aalberts ging donderdag na cijfers juist nog fors lager. OCI won 2,0 procent en Fagron noteerde 0,5 procent hoger. Berenberg kwam met een positief rapport over Fagron.



Galapagos leverde na cijfers 4,1 procent in. De jaarcijfers stelden volgens Jefferies iets teleur en de omzetverwachting voor Jyseleca werd verlaagd. De cashburn zal dit jaar wel iets gunstiger zijn dan verwacht. Just Eat Takeaway daalde 3,4 procent.

Bij de kleinere aandelen in de AScX won Azerion 7,9 procent, Forfarmers steeg 4,8 procent, terwijl Fastned 5,7 procent lager noteerde.

Ebusco daalde 4,6 procent na een negatief analistenrapport en Brunel steeg 1,4 procent na een koersdoelverhoging van ING.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,3 procent lager op 3.960,93 punten. De Dow Jones index daalde 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,8 procent in het rood.