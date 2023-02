'Tegenvallende PCE-inflatie wakkert rentevrees aan' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De rentevrees werd vrijdagmiddag aangewakkerd door een veel sterkere Amerikaanse inflatie dan voorzien. De PCE-inflatie was in januari niet alleen sterker dan verwacht, met name de kerncijfers, maar de afwijking was ook nog eens een stuk groter dan doorgaans, zei macro-analist Bas van Geffen van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. Daarmee is dit wéér een datapunt dat de zorgen over de mogelijke duurzaamheid van de huidige Amerikaanse inflatie onderstreept, "niet in de minste plaats omdat de Fed de voorkeur geeft aan deze PCE data boven de CPI inflatie", aldus Van Geffen. De markt heeft volgens Van Geffen sinds de sterke arbeidsmarktcijfers in het begin van februari meer oren naar het verhaal van voorzitter Jerome Powell van de Fed, die de markt al langer probeerde te vertellen dat een 'pivot' naar renteverlagingen dit jaar onwaarschijnlijk is. De PCE onderstreept dit nog maar eens, "en voedt nu verwachtingen dat de Fed de beleidsrente verder moet verhogen dan eerder gedacht, en/of langer op een hoog niveau zal moeten houden". Als gevolg daarvan zien we ook de langere Amerikaanse rentes vanmiddag wat oplopen, en de euro/dollar heeft net kortstondig onder de 1,055 gestaan. Bron: ABM Financial News

