Wall Street koerst af op flink lagere opening na onverwachte stijging inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een flink lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel 1,3 procent in het rood. De Nasdaq lijkt zelfs 1,8 procent lager te openen. Voorbeurs bleek de PCE-inflatie onverwacht gestegen.



De Amerikaanse kernprijzen stegen in januari met 4,7 procent, tegen 4,6 procent in december. Economen hadden echter gerekend op een daling naar 4,4 procent. "De inflatie beweegt de verkeerde kant op", zei Mohamed El-Erian op Twitter. "Dit is verontrustend nieuws voor de economie, het levensonderhoud en de markten". De stijging betekent volgens marktvolgers dat de Fed mogelijk nog agressiever moet zijn dan verwacht met het verhogen van de rente. Voorbeurs werd ook bekend dat de persoonlijke inkomens in de VS in januari zijn gestegen met 0,6 procent, terwijl de consumentenbestedingen met 1,8 procent stegen. Later op de dag volgen nog de nieuwe woningverkopen en het consumentenvertrouwen. De euro/dollar noteerde op 1,0553. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0583 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0595 op de borden. Olie werd vrijdag tot 0,8 procent duurder. Bedrijfsnieuws Autodesk daalde 6,3 procent, nadat de winstoutook voor het eerste kwartaal onder de verwachting van analisten uitkwam. Beyond Meat steeg voorbeurs 11,9 procent, nadat de maker van plantaardige vleesalternatieven het verlies in het afgelopen kwartaal wist te verkleinen. Warner Bros. rapporteerde over het vierde kwartaal een tegenvallende omzet. Het aandeel verloor voorbeurs 3,8 procent. Boeing noteerde voorbeurs 3,3 procent lager. De Amerikaanse vliegtuigbouwer zal voorlopig geen 787 Dreamliners leveren, nadat het de FAA heeft laten weten dat het bezig is met een aanvullende analyse van een onderdeel. Block won 5,5 procent. Het bedrijf voor mobiele betalingen verwacht 2023 af te sluiten met een groei van de aangepaste EBITDA. Sweetgreen noteerde voorbeurs 9,9 procent lager, na tegenvallende resultaten. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,5 procent hoger op 4.012,32 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het groen op 33.153,91 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 11.590,40 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.