Europese beurzen overwegend hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag rond het middaguur hoger, na een hoger slot op Wall Street.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 463,21 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 15.451,29 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.321,85 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,4 procent hoger op 7.935,17 punten.

Beleggers focussen zich vrijdag op de publicatie van Amerikaanse PCE-inflatiecijfers, in de hoop meer inzicht te krijgen in het toekomstige monetaire beleid van de Federal Reserve.

"De markten en de Fed zitten momenteel in een "afwachtperiode" tot de publicatie van een hele reeks economische data over februari, die voor de beleidsvergadering van de Fed op 21 maart zullen verschijnen en een goed inzicht zullen geven in de conditie waarin de economie verkeert", zei marktanalist David Russel van tradeStation. "Niemand weet of de Fed het einde nadert [van zijn verkrappende beleid] of weer agressiever moet worden", voegde hij toe.

Joachim Nagel, de voorzitter van de centrale bank van Duitsland, zei volgens persbureau Reuters tijdens een bijeenkomst van de G20 dat het wellicht nodig is dat de ECB de rente nog steeds stevig zal moeten verhogen, aangezien de inflatie, ondanks een flinke daling, hoog blijft, vooral onderliggend.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse economie in het vierde kwartaal van 2022 op kwartaalbasis is gekrompen met 0,4 procent. Daarmee is de krimp beduidend groter dan de 0,2 procent die voorlopige cijfers lieten zien.

Het Duitse consumentenvertrouwen is in maart licht verbeterd, maar in Frankrijk was juist sprake van een kleine daling.

De euro/dollar noteerde op 1,0592. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0583 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0595 op de borden.

Olie werd vrijdag tot een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Galapagos daalde 3,8 procent. Het biotechbedrijf rekent dit jaar op een lagere cashburn ten opzichte van 2022, terwijl de nettoverkopen uit ontstekingsremmer Jyseleca vermoedelijk verder zullen stijgen, maar minder hard dan aanvakelijk gedacht.

IMCD heeft in 2022 een hogere EBITA behaald, conform de outlook van het bedrijf, dankzij een omzet die met tientallen procenten is gestegen. IMCD gaf vrijdag geen concrete outlook voor 2023 af. Het aandeel verloor 2,7 procent, omdat de groei scherper vertraagde dan verwacht.

In Frankfurt was Fresenius met een winst van 1,3 procent de sterkste stijger. RWE won eveneens 1,3 procent, terwijl Siemens Energy 1,1 procent hoger noteerde. BASF was met een verlies van 5,7 procent de sterkste daler na het presenteren van de jaarcijfers. Die lieten zien dat BASF in 2022 verlies leed.

In Parijs ging Saint Gobain aan kop. Het aandeel steeg 5,7 procent. Worldline verloor 3,1 procent en was daarmee de sterkste daler.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,5 procent hoger op 4.012,32 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het groen op 33.153,91 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 11.590,40 punten.