Nagel: stevige renteverhoging ECB wellicht noodzakelijk

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Het is wellicht nodig dat de Europese Centrale Bank de rente in maart nog steeds stevig zal moeten verhogen. Dit meldde persbureau Reuters op basis van uitspraken van Joachim Nagel, de voorzitter van de centrale bank van Duitsland, tijdens een bijeenkomst van de G20. Hoewel de inflatie flink is gedaald ten opzichte van de piek, blijft deze te hoog, vindt Nagel, vooral onderliggend. Vorige maand bedroeg de kerninflatie 5,3 procent. "Het lijkt erop dat de kerninflatie na maart op een zeer hoog niveau zal blijven steken en slechts langzaam zal dalen”, zei Nagel volgens Reuters tijdens een persconferentie in de Indiase stad Bangalore. "Daarom sluit ik niet uit dat verdere renteverhogingen, forse renteverhogingen na maart, nodig kunnen zijn", aldus de centraal bankier van Duitsland. Bron: ABM Financial News

