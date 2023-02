'Winst PostNL stond vermoedelijk onder druk'

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het vierde kwartaal het bedrijfsresultaat flink onder druk zien staan, terwijl er een vlakke omzet werd geboekt. Dit verwachten 8 analisten die bijdroegen aan de consensus van het postbedrijf.

PostNL heeft vermoedelijk in het afgelopen kwartaal een omzet geboekt van 904 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 936 miljoen euro. De omzet uit pakketten bedroeg daarbij 605 miljoen euro. PostNL zag de volumes bij pakketten met 1,5 procent teruglopen, denken de analisten, terwijl de volumes voor briefpost zelfs met 9,0 procent daalden.

Het genormaliseerde EBIT-resultaat bedroeg volgens de analisten 57 miljoen euro, beduidend minder dan de 93 miljoen euro een jaar eerder. De resultaten uit pakketten droegen 28 miljoen euro bij aan het bedrijfsresultaat.

De vrije kasstroom wordt ingeschat op 70 miljoen euro. Dit is wel meer dan de 65 miljoen euro een jaar eerder.

Over heel 2022 wordt een omzet verwacht van 3,17 miljard euro met een bedrijfsresultaat van 79 miljoen euro en een vrije kasstroom van 23 miljoen euro. Dit was in 2021 nog respectievelijk 3,47 miljard, 308 miljoen en 288 miljoen euro.

Analist Marc Zwartsenburg van ING vreest dat er neerwaartse risico's zijn ten opzichte van de consensus, wijzend op de inflatiedruk in het vierde kwartaal, maar ook in 2023. "Er zal veel afhangen van de ontwikkeling van de pakketvolumes, waarbij de prijsverhogingen steun geven, maar de inflatiedruk nog steeds significant is, waardoor er in de tussentijd veel onzekerheid blijft", aldus Zwartsenburg.

De analist denkt dat de pakketvolumes nog steeds licht negatief zijn, terwijl PostNL een jaar eerder nog profiteerde van thuiswerken en de lockdowns in januari. Er is volgens de analist dan ook sprake van een moeilijke vergelijkingsbasis.

Sectorgenoot Bpost kwam donderdag al met cijfers. Daaruit bleek dat de winst in het vierde kwartaal onder druk stond, terwijl de omzet stabiel bleef. Bovendien werd een dividend voorgesteld van 0,40 euro per aandeel, hetgeen beduidend minder is dan de 0,49 euro per aandeel die over 2021 nog werd uitgekeerd.

Ook over het dividend van PostNL zijn de nodige twijfels bij analisten. Barclays denkt dat de vrije kasstroom vermoedelijk lager zal uitvallen dan wat het postbedrijf wil uitkeren aan dividend. Dit zal tot minstens 2024 het geval blijven. Barclays ziet het opschorten van het inkoopprogramma van eigen aandelen of een lager dividend als een mogelijk scenario voor 2023.

ING heeft een Houden advies op PostNL met een koersdoel van 1,75 euro. Barclays heeft een Onderwogen advies op PostNL met een koersdoel van 1,40 euro.

PostNL opent maandagochtend de boeken.