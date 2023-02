AEX koerst hoger, meeste aandelen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 758,77 punten.

"Voor beleggers ziet de wereld er twaalf maanden na de Russische inval in Oekraïne nog steeds niet florissant uit, maar minder dramatisch dan vlak na het uitbreken van de oorlog", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Het zijn volgens Wiersma vooral obligatiebeleggers die de prijs van hogere energieprijzen en de hoge inflatie hebben betaald.

ING verwacht dat de inflatie dit jaar zal vertragen, maar wel historisch hoog zal blijven.

"Het is opmerkelijk dat de Europese markten zijn hersteld en zelfs hoger noteren, een jaar na de Russische inval van Oekraïne", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die tegelijk opmerkte dat Wall Street sindsdien juist wat lager staat. "Zeker nu de rentes beduidend hoger liggen dan een jaar eerder." Hewson wijst er wel op dat er miljarden dollars en euro's zijn geïnvesteerd om de economie te blijven ondersteunen en om de klap te verzachten, terwijl de vraag in China beperkt bleef door de coronaregels.

"Beleggers blijven zich vooral zorgen maken over het tempo van toekomstige renteverhogingen in het licht van tegenstrijdige economische signalen. Terwijl de inflatie hoog blijft, blijft de Amerikaanse economie sterk presteren", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Vandaag zal de aandacht dan ook uitgaan naar cijfers over de persoonlijke inkomens en de PCE-inflatie in de VS, een belangrijke maatstaf voor de Fed om het monetaire beleid te bepalen. Verwacht wordt een PCE-kerninflatie van 4,4 procent in januari, wat gelijk zou zijn aan een maand eerder. Ook definitieve data over het consumentenvertrouwen in Michigan in februari zullen in de gaten worden gehouden.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0586. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot 76,40 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX steeg de meerderheid van de aandelen. Aan kop gingen Wolters Kluwer en Philips met koersstijgingen van iets meer dan een procent. Onder meer Besi en IMCD daalden. Bij Besi viel het verlies mee, circa twee procent. IMCD leverde 3,1 procent in na cijfers. ING merkte op dat beleggers teleurgesteld reageerden doordat IMCD de verwachtingen niet overtrof, zoals lange tijd wel structureel gebeurde.

In de AMX won Aalberts 2,6 procent en SBM Offshore 2,2 procent. Aalberts ging donderdag na cijfers juist nog fors lager.



Galapagos leverde na cijfers 3,1 procent in. De jaarcijfers stelden volgens Jefferies iets teleur. De cashburn zal dit jaar wel iets gunstiger zijn dan verwacht. AMG leverde 1,1 procent in.

Bij de kleinere aandelen in de AScX ging Pharming aan kop met een koerswinst van 3,8 procent. Ebusco daalde 3,1 procent na een analistenrapport en Brunel steeg 2,2 procent na een koersdoelverhoging van ING.