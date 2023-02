Beursblik: KBC Securities iets voorzichtiger over CTP Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het advies voor CTP verlaagd van Kopen naar Accumuleren bij handhaving van het koersdoel op 13,80 euro. Naarmate het cijferseizoen zich ontvouwt, wordt het duidelijk dat de markt kritischer is geworden tegenover de waarderingen van de vastgoedportefeuilles. Bij VGP stegen de rendementen op de portefeuille met 55 basispunten en ook bij WDP ging het rendement omhoog. KBC verwacht dat dat effect bij CTP minder groot zou moeten zijn. "Dat is belangrijk, want de schuldgraad bedraagt al 45 procent", zo merkten de analisten van KBC op. KBC startte in oktober met het volgen van CTP met een koopadvies en sindsdien deed het aandeel het erg goed, aldus KBC, waardoor het advies vrijdag met één stapje werd verlaagd. Het aandeel CTP daalde vrijdagochtend licht tot 13,08 euro. Bron: ABM Financial News

