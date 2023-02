Beursblik: groeivertraging IMCD in vierde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft beleggers vermoedelijk teleurgesteld door de verwachtingen niet te overtreffen, zoals lange tijd wel structureel gebeurde. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag. Mulder wijst erop dat de autonome groei van de brutowinst met circa 20 procent goed was, en hoger dan de consensus. De marge kwam met 24,2 procent iets lager uit dan verwacht, en dat is volgens ING te wijten aan Azië, waar IMCD tegenvallend presteerde. Wat de redenen zijn dat de groei zo sterk afnam, werd niet duidelijk, aldus Mulder, maar vermoedelijk sprak het verlagen van de voorraden een belangrijke rol. Nu de schaarste achter de rug lijkt, bestelden klanten vermoedelijk minder. "En een economische vertraging speelde waarschijnlijk ook een rol." "Zoals gebruikelijk werd er geen outlook voor 2023 gegeven." Ondanks de groeivertraging handhaafde Mulder zijn koopadvies op IMCD met een koersdoel van 186,00 euro. De analist houdt vertrouwen in de groei, die IMCD nog eens kan aanjagen met slimme overnames en het beter inrichten van de portefeuille. Bron: ABM Financial News

