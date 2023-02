Beursblik: ING verhoogt koersdoel Brunel Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor Brunel International verhoogd van 16,00 naar 17,75 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analist Marc Zwartsenburg zijn de zorgen over Duitsland ongegrond gebleken, terwijl de divisie Global Energy zich kan opmaken voor een langdurige groei. Ook de operationele leverage ontwikkelt zich volgens Zwartsenburg positief. Het winstmomentum noemde de analist eveneens positief en de risico's blijven opwaarts gericht. ING voorziet dat de EBIT zal stijgen van 61 miljoen euro in 2022 naar 98 miljoen euro in 2025, en dat is nog maar aan de onderkant van de doelen die Brunel zichzelf heeft gesteld. De huidige koers van het aandeel noemde Zwartsenburg "zeer aantrekkelijk”. Die prijst een 30 tot 45 procent lagere winst in voor de periode 2023 tot en met 2024 dan waar ING op mikt. "Een recessie wordt dus nog steeds ingeprijsd, dus we zien ruimte voor een positievere visie op het aandeel." Volgens Zwartsenburg is de cyclus van Brunel anders dan bij sectorgenoten, waarbij de divisie Global Businesses nu pas in de opwaartse cyclus terecht is gekomen, terwijl het Duitse segment juist het dieptepunt heeft bereikt. Brunel zal in Duitsland en Nederland volgens ING profiteren van een krappe arbeidsmarkt. Het aandeel Brunel steeg vrijdagochtend met 1,4 procent tot 11,84 euro. Bron: ABM Financial News

