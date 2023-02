'Jaarcijfers Galapagos stellen iets teleur' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN) Galapagos heeft in 2022 iets minder gepresteerd dan verwacht. Dit stelde analist Rosie Turner van Jefferies vrijdag. De omzet met Jyseleca was volgens Turner conform de consensus, terwijl de omzet op groepsniveau wat zwakker was ten opzichte van de analistenverwachtingen. De cashburn was daarentegen een meevaller, zo stelde Turner, die viel lager uit dan verwacht. Galapagos verwacht voor 2023 een omzet met Jyseleca van 140 miljoen tot 160 miljoen euro, terwijl de consensus mikt op 163 miljoen euro. Verder voorziet Galapagos dat de piekomzet uit Jyseleca niet langer 500 miljoen euro zal zijn, maar 400 miljoen euro. Voor Jefferies kwam deze neerwaartse bijstelling niet als een verrassing. De operationele cashburn schat Galapagos voor dit jaar in op 380 tot 420 miljoen euro. Dat is flink minder dan de 522 miljoen euro waarop Jefferies rekende. Jefferies heeft een Houden advies op Galapagos met een koersdoel van 43,70 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend met 5,7 procent tot 34,52 euro. Jefferies had een kleiner koersverlies verwacht vandaag, gezien de bemoedigende data met de CAR-T-portefeuille die Galapagos boekte. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.