Chippers nemen leiding op groen Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst van start gegaan. De AEX opende op 759,30 punten, bijna 4 punten hoger dan de slotkoers van donderdag. In de AEX stegen bijna alle aandelen. Aan kop gingen sectorgenoten ASMI en ASML met koersstijgingen van iets meer dan een procent. Alleen Aegon en IMCD daalden. Bij de verzekeraar viel het verlies mee, circa een half procent. IMCD leverde 2,9 procent in na cijfers. In de AMX won Basic-Fit 1,5 procent en OCI 1,1 procent. Galapagos leverde na cijfers 3,4 procent in. Bij de kleinere aandelen in de AScX ging Azerion aan kop met een koerswinst van 1,8 procent. Ebusco daalde 3,4 procent na een analistenrapport. Bron: ABM Financial News

