Deutsche Bank verhoogt koersdoel Besi

Beeld: Besi

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 66,00 naar 80,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De reden voor het hogere koersdoel is dat analist Robert Sanders verwacht dat Besi de nieuwe technologie hybrid bonding tegen een hogere prijs zal kunnen verkopen. Die hogere verkoopprijs maakt dat Besi volgens Sanders een flinke stap kan zetten richting de beoogde 1 miljard euro omzet in 2025. Sanders wijst op parallellen met ASML, hoewel een directe vergelijking met de gigant uit Veldhoven volgens de analist een stapje te ver is. Bron: ABM Financial News

