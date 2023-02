Beursblik: groeivertraging voor IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft de groei in het vierde kwartaal zien afnemen, maar wist alsnog beter te presteren dan analisten hadden verwacht. Dit stelde zakenbank Jefferies vrijdag. De EBITA-groei vertraagde naar 18 procent, maar de consensus rekende op 15 procent, aldus analist David Kerstens, die denkt dat de taxaties voor 2023 daarom met een paar procent zullen worden verhoogd. In heel 2022 boekte IMCD een autonome groei van 20 procent. Dat is een vertraging ten opzichte van de groei van 24 procent in de eerste negen maanden. Maar Kerstens merkte op dat de vrije kasstroom in de laatste drie maanden van 2022 juist een flinke opsteker kreeg. Jefferies heeft een koopadvies op IMCD met een koersdoel van 175,00 euro. Bron: ABM Financial News

