Weer enorme groei voor IMCD

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in 2022 een hogere EBITA behaald, conform de outlook van het bedrijf, dankzij een omzet die met tientallen procenten is gestegen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de jaarcijfers van de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten. "IMCD kon vrij goed omgaan met de moeilijke [markt]omstandigheden", zei CEO Pieter van der Slikke vrijdag in een toelichting, wijzend op de hoge energieprijzen en de inflatie. "We sloten het jaar af met het beste resultaat in onze geschiedenis." De omzet steeg afgelopen jaar met 34 procent naar 4,6 miljard euro. Aangepast voor wisselkoersen bedroeg de groei 28 procent. Dit resulteerde in een operationele EBITA van 555 miljoen euro, 48 procent meer dan de 374 miljoen euro in 2021. Aangepast voor wisselkoersen steeg de EBITA met 42 procent. Analisten rekenden op een stijging van de EBITA tot 540 tot 553 miljoen euro. Na negen maanden stond de teller al op bijna 444 miljoen euro, op een omzet van 3,5 miljard euro. Netto verdiende IMCD in 2022 313 miljoen euro, een stijging van 51 procent. En de vrije kasstroom steeg van 279 naar 434 miljoen euro. Eind 2022 bedroeg de schuldratio van IMCD 1,7. Dat is een stuk lager dan de 2,3 eind 2021. IMCD stelt aandeelhouders een dividend van 2,37 euro per aandeel voor. Dat is flink meer dan de 1,62 euro over 2021. Outlook IMCD gaf vrijdag geen concrete outlook voor 2023 af. Analisten rekenden daar ook niet op. Bron: ABM Financial News

