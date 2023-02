Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van een Amerikaans inflatiecijfer.

IG voorziet een openingswinst van 42 punten voor de Duitse DAX en een plus van 29 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 24 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een overwegend positieve dag op de Europese beurzen. De Londense beurs bleef wel achter, omdat een aantal zwaargewichten in de FTSE 100 ex-dividend noteerden.

Beleggers reageerden verder op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond verschenen.

"Zoals verwacht viel te lezen dat de Fed de beleidsrente verder zal verhogen. Precies wat voorzitter Jerome Powell na afloop van de vergadering ons al had verteld", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Dat de 'theeblaadjeslezers' onder ons er andere berichten uithalen vind ik niet alleen knap, maar zegt ook iets over hun fantasie", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor inflatiecijfers in de eurozone. In januari stegen de consumentenprijzen met 8,6 procent op jaarbasis, iets boven de 8,5 procent die in een voorlopig cijfer werd gemeten. In december kwam de inflatie uit op 9,2 procent.

Hierdoor wordt "het vooruitzicht van een renteverhoging van 50 basispunten door de ECB in maart verder versterkt", aldus Hewson van CMC Markets.

De Turkse centrale bank heeft donderdag de rente verlaagd van 9,0 naar 8,5 procent. Dat is een hervatting van de renteverlagingen, nadat de rente twee maanden op 9,0 procent stond. In de periode die daaraan vooraf ging, werd de rente sterk verlaagd, met 500 basispunten.

Volgens de centrale bank is onderliggende trend in de inflatie verbeterd. Daarnaast is het volgens de bank na de aardbeving in Turkije alleen nog maar belangrijker geworden op de financiële condities ruim te houden, om het groeimomentum te ondersteunen.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam deed ASMI goede zaken, met een plus van meer dan een procent, na een koopadvies van Citi. Met een verlies van 2,5 procent was KPN de grootste daler. Het aandeel werd door Berenberg van de kooplijst gehaald. Unibail-Rodamco-Westfield won ruim 3 procent na een positief analistenrapport van Goldmans Sachs.

In Brussel leverden Solvay en VGP na cijfers respectievelijk zo'n 4 tot 5,5 procent in.

In Parijs noteerde het aandeel Stellantis een plus van ruim 3,5 procent. AXA steeg dik 3 procent. In het rode veld viel het koersverlies van EssilorLuxottica van meer dan 4 procent op.

In Frankfurt was het aandeel Fresenius Medical woensdag een stevige plusser, maar donderdag leverde de koers ruim 5 procent in. Het aandeel Munich Re zag de koers bijna 2 procent dalen. Siemens Energy won juist 3 procent.

Euro STOXX 50 4.260,41 (+0,4%)

STOXX Europe 600 462,50 (+0,1%)

DAX 15.475,69 (+0,5%)

CAC 40 7.317,43 (+0,3%)

FTSE 100 7.907,72 (-0,3%)

SMI 11.247,75 (-0,5%)

AEX 755,72 (-0,1%)

BEL 20 3.888,52 (-0,02%)

FTSE MIB 27.277,62 (+0,7%)

IBEX 35 9.231,60 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag na een laat herstel alsnog hoger geëindigd, terwijl de obligatierentes daalden.

Bekend werd dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van 2022 met 2,7 procent is gegroeid, in plaats van een eerder gemelde 2,9 procent. In het derde kwartaal was de groei nog 3,2 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets waren de cijfers niet heel schokkend, en gezien de forse stijging van de detailhandelsverkopen in januari, lijkt de persoonlijke consumptie in de VS aan het begin van het nieuwe jaar te herstellen.

Opvallend was wel dat de PCE-indicator die bij de groeicijfers bekend werd gemaakt, in de nieuwe raming voor het vierde kwartaal is gestegen.

Vrijdag verschijnen actuele PCE-inflatiecijfers, die belangrijk zijn voor de Federal Reserve. Verwacht wordt een PCE-kerninflatie van 4,4 procent in januari, wat gelijk zou zijn aan een maand eerder.

Het feit dat de inflatie niet snel afkoelt, wakkert de zorgen aan over verdere renteverhogingen door de Fed. De Amerikaanse centrale bank benadrukte woensdagavond in de notulen van de laatste beleidsvergadering dat het nog niet gedaan is met de renteverhogingen.

Hewson rekent op een renteverhoging van 25 basispunten in maart, gevolgd door meer verhogingen in het tweede kwartaal.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat de Chicago Fed-index in januari is verbeterd van -0,46 tot +0,23 punten. Een positieve indexstand duidt op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt.

Het aantal aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering bleef afgelopen week redelijk stabiel, met een daling van 195.000 tot 192.000. Er was vooraf op 197.000 gerekend.

WTI-olie werd donderdag zo'n 2 procent duurder. De olievoorraden in de VS zijn vorige week opnieuw gestegen.

Bedrijfsnieuws

Nikola heeft zowel in het vierde kwartaal als in heel 2022 meer verlies geleden, ondanks dat er wel wat omzet werd behaald. Het aandeel daalde ruim 5,5 procent.

Nvidia steeg zo'n 14 procent na goed ontvangen resultaten. De winst was fors lager, maar het bedrijf voorziet herstel bij de computerspellen. Ook AI in chatbots als ChatGPT zouden een positieve impact kunnen maken, denkt Nvidia. De omzetoutlook voor het lopende kwartaal was ook hoger dan analisten hadden verwacht. Het aandeel lijkt 11 procent hoger te openen.

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt. CEO Daniel Zhang sprak van solide resultaten, "ondanks een zwakkere vraag en verstoringen in de aanvoer en de logistiek als gevolg van veranderingen in de coronamaatregelen". CFO Toby Xu vulde aan dat meer efficiency en kostenverlagingen "een robuuste winstgroei" opleverden. Dat was ook terug te zien in een "gezonde kasstroom". Het aandeel daalde iets meer dan een half procent.

Moderna heeft in het vierde kwartaal van 2022 de winst sterker dan verwacht zien kelderen, terwijl de omzet zoals verwacht daalde door minder verkochte coronavaccins. Het aandeel verloor donderdag toch meer dan 6,5 procent.

Ebay meldde een omzetdaling van 4 procent, maar gaf geen verwachting af voor de groei in het nieuwe jaar. Het aandeel sloot ruim 5 procent lager.

Etsy steeg bijna 2,5 procent. De omzet was boven verwachting en de marktplaats gaf een vooruitblik naar het eerste kwartaal.

DoorDash gaat in de Verenigde Staten de boodschappen van supermarktketen ALDI bezorgen in 38 Amerikaanse staten. Het aandeel daalde zo'n 2,5 procent.

S&P 500 index 4.012,32 (+0,5%)

Dow Jones index 33.153,91 (+0,3%)

Nasdaq Composite 11.590,40 (+0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 27.427,53 (+1,2%)

Shanghai Composite 3.268,85 (-0,6%)

Hang Seng 20.084,78 (-1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0598 Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0602.

USD/JPY Yen 134,61

EUR/USD Euro 1,0598

EUR/JPY Yen 142,67

MACRO-AGENDA:

00:50 Inflatie - Januari (Jap)

08:00 Consumentenvertrouwen - Maart (Dld)

08:00 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Vierde kwartaal (Fra)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Januari (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Januari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Februari def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 BASF - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 IMCD - Cijfers vierde kwartaal