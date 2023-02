Boeing levert voorlopig geen 787 Dreamliners Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Boeing dalen donderdag in de nabeurshandel zo'n 3 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer voorlopig geen 787 Dreamliners zal leveren. "Boeing heeft de leveringen van 787 Dreamliners tijdelijk stopgezet nadat het de FAA heeft laten weten dat het bezig is met een aanvullende analyse van een romponderdeel", citeerde de zakenkrant de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. "De leveringen zullen niet worden hervat totdat de FAA ervan overtuigd is dat het probleem is opgelost." Ook kijkt de toezichthouder of er maatregelen nodig zijn voor recent geleverde jets, volgens The Wall Street Journal. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.