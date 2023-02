Galapagos verwacht lagere cashburn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos rekent dit jaar op een lagere cashburn ten opzichte van 2022 terwijl de nettoverkopen uit ontstekingsremmer Jyseleca vermoedelijk verder zullen stijgen. Dit bleek donderdagavond uit de resultaten van het farmabedrijf. "2022 was een jaar van transformatie en verandering", zei CEO Paul Stoffels. "De toevoeging van oncologie als nieuw strategisch therapeutisch gebied, en CAR-T en biologicals als nieuwe geneesmiddelenmodaliteiten, waren belangrijke stappen", aldus de topman. Voor 2023 rekent Galapagos op een cashburn van 380 tot 420 miljoen euro. In 2022 kwam de cashburn uit op 514 miljoen euro. Hier ging het bedrijf uit van 480 tot 520 miljoen euro. Galapagos verkocht afgelopen jaar voor 87,6 miljoen euro aan ontstekingsremmer Jyseleca. Gerekend werd een verkoop in een bandbreedte van 80 tot 90 miljoen euro. In 2023 verwacht het bedrijf vooralsnog 140 tot 160 miljoen euro aan omzet uit Jyseleca. "Voor de langere termijn denken wij dat Jyseleca een piekomzet van 400 miljoen euro kan bereiken voor RA, CU en axiale spondyloartritis", aldus CFO Bart Filius. Het bedrijf verwacht dit jaar "bijkomende vergoedingsbeslissingen voor Jyseleca in CU in Europa" en dat partner Sobi "verdere vooruitgang zal boeken met vergoedingsdiscussies voor RA en CU in Oost- en Centraal-Europa, Griekenland en de Baltische landen." De kaspositie van Galapagos stond eind december op 4,1 miljard euro, van 4,4 miljard eind september en 4,7 miljard euro eind 2021. Jaarcijfers De omzet steeg in 2022 van circa 485 miljoen naar 505,3 miljoen euro. Operationeel kwam er een verlies van 267,5 miljoen euro in de boeken, tegen een verlies van 165,6 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De R&D-kosten stegen in 2022 van circa 492 miljoen naar ruim 515 miljoen euro. Onder de streep resteerde een nettoverlies uit voortgezette activiteiten van 218 miljoen euro, tegenover een verlies van 125,4 miljoen euro in 2021. Het aandeel Galapagos sloot donderdag op Euronext ruim een half procent lager met een slotkoers van 36,62 euro. Bron: ABM Financial News

