Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag behoorlijk gestegen. Bij een settlement van 75,39 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 2 procent duurder. De olieprijzen wisten te stijgen dankzij de hoge verwachtingen voor de Chinese energievraag, maar de alsmaar stijgende voorraden zorgen er mogelijk voor dat het opwaarts potentieel beperkt blijft, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week opnieuw gestegen, bleek donderdag uit cijfers van het energieagentschap EIA. Dit jaar zijn de Amerikaanse olievoorraden nog niet gedaald. In de week eindigend op 17 februari stegen de voorraden ruwe olie met 7,6 miljoen vaten tot 479,0 miljoen stuks. De voorraden liggen daarmee zo'n 9 procent boven het vijfjarige gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Analisten rekenden op een stijging van 1 miljoen vaten. De benzinevoorraden namen wel af, met 1,9 miljoen vaten af tot ruim 240 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 2,7 miljoen vaten tot bijna 122 miljoen. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 85,9 procent. Dat was een week eerder 86,5 procent. "De Amerikaanse voorraden blijven torenhoog, een waarschijnlijk symptoom van de hoger dan verwachte Amerikaanse en Russische productie en de omschakeling van gas naar olie, waardoor de wereldmarkten overspoeld blijven", aldus Stephen Innes van SPI Asset management. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.