Wall Street zakt weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 0,3 procent op 3.978,09 punten, de Dow Jones index daalt 0,5 procent op 32.875,61 punten en de Nasdaq noteert 0,4 procent lager op 11.466,16 punten.

Vanmiddag bleek dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van 2022 met 2,7 procent is gegroeid, in plaats van een eerder gemelde 2,9 procent. In het derde kwartaal was de groei nog 3,2 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets waren de cijfers niet heel schokkend, en gezien de forse stijging van de detailhandelsverkopen in januari, lijkt de persoonlijke consumptie in de VS aan het begin van het nieuwe jaar te herstellen.

Opvallend was wel dat de PCE-indicator die bij de groeicijfers bekend werd gemaakt, in de nieuwe raming voor het vierde kwartaal is gestegen.

Vrijdag verschijnen actuele PCE-inflatiecijfers, die belangrijk zijn voor de Federal Reserve. Verwacht wordt een PCE-kerninflatie van 4,4 procent in januari, wat gelijk zou zijn aan een maand eerder.

Het feit dat de inflatie niet snel afkoelt, wakkert de zorgen aan over verdere renteverhogingen door de Fed. De Amerikaanse centrale bank benadrukte woensdagavond in de notulen van de laatste beleidsvergadering dat het nog niet gedaan is met de renteverhogingen.

Hewson rekent op een renteverhoging van 25 basispunten in maart, gevolgd door meer verhogingen in het tweede kwartaal.

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag verder bekend dat de Chicago Fed-index in januari is verbeterd van -0,46 tot +0,23 punten. Een positieve indexstand duidt op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt.

Het aantal aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering bleef afgelopen week redelijk stabiel, met een daling van 195.000 tot 192.000. Er was vooraf op 197.000 gerekend.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,0588. WTI-olie werd zo'n 2 procent duurder. De olievoorraden in de VS zijn vorige week opnieuw gestegen.

Bedrijfsnieuws

Nikola heeft zowel in het vierde kwartaal als in heel 2022 meer verlies geleden, ondanks dat er wel wat omzet werd behaald. Het aandeel daalt 8 procent.

Nvidia stijgt bijna 13 procent na goed ontvangen resultaten. De winst was fors lager, maar het bedrijf voorziet herstel bij de computerspellen. Ook AI in chatbots als ChatGPT zouden een positieve impact kunnen maken, denkt Nvidia. De omzetoutlook voor het lopende kwartaal was ook hoger dan analisten hadden verwacht. Het aandeel lijkt 11 procent hoger te openen.

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt. CEO Daniel Zhang sprak van solide resultaten, "ondanks een zwakkere vraag en verstoringen in de aanvoer en de logistiek als gevolg van veranderingen in de coronamaatregelen". CFO Toby Xu vulde aan dat meer efficiency en kostenverlagingen "een robuuste winstgroei" opleverden. Dat was ook terug te zien in een "gezonde kasstroom". Het aandeel verliest 2 procent.

Moderna heeft in het vierde kwartaal van 2022 de winst sterker dan verwacht zien kelderen, terwijl de omzet zoals verwacht daalde door minder verkochte coronavaccins. Het aandeel verliest donderdag toch 8,5 procent.

Ebay meldde een omzetdaling van 4 procent, maar gaf geen verwachting af voor de groei in het nieuwe jaar. Het aandeel staat 6 procent lager.

Etsy stijgt licht. De omzet was boven verwachting en de marktplaats gaf een vooruitblik naar het eerste kwartaal.

DoorDash gaat in de Verenigde Staten de boodschappen van supermarktketen ALDI bezorgen in 38 Amerikaanse staten. Het aandeel daalt 4 procent.