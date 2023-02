Arcadis geeft eurobonds uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis geeft voor 500 miljoen euro aan eurobonds uit. Dit meldde het advies- en ingenieursbureau donderdag. De obligaties hebben een looptijd tot 2028 en een jaarlijkse coupon van 4,875 procent. De opbrengst is bedoeld voor de herfinanciering van de overbruggingsfaciliteit die is gebruikt om de overnames van IBI Group en DPS Group te financieren. Bron: ABM Financial News

