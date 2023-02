Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 462,50 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,5 procent op 15.475,69 punten. De Franse CAC 40 won 0,3 procent bij een stand van 7.317,43 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent lager op 7.907,72 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een overwegend positieve dag op de Europese beurzen. De Londense beurs bleef wel achter, omdat een aantal zwaargewichten in de FTSE 100 ex-dividend noteerden.

Beleggers reageerden verder op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond verschenen.

"Zoals verwacht viel te lezen dat de Fed de beleidsrente verder zal verhogen. Precies wat voorzitter Jerome Powell na afloop van de vergadering ons al had verteld", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Dat de 'theeblaadjeslezers' onder ons er andere berichten uithalen vind ik niet alleen knap, maar zegt ook iets over hun fantasie", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor inflatiecijfers in de eurozone. In januari stegen de consumentenprijzen met 8,6 procent op jaarbasis, iets boven de 8,5 procent die in een voorlopig cijfer werd gemeten. In december kwam de inflatie uit op 9,2 procent.

Hierdoor wordt "het vooruitzicht van een renteverhoging van 50 basispunten door de ECB in maart verder versterkt", aldus Hewson van CMC Markets.

De Turkse centrale bank heeft donderdag de rente verlaagd van 9,0 naar 8,5 procent. Dat is een hervatting van de renteverlagingen, nadat de rente twee maanden op 9,0 procent stond. In de periode die daaraan vooraf ging, werd de rente sterk verlaagd, met 500 basispunten.

Volgens de centrale bank is onderliggende trend in de inflatie verbeterd. Daarnaast is het volgens de bank na de aardbeving in Turkije alleen nog maar belangrijker geworden op de financiële condities ruim te houden, om het groeimomentum te ondersteunen.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0591. WTI-olie werd zo'n 2 procent duurder. De olievoorraden in de VS zijn vorige week opnieuw gestegen.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam deed ASMI goede zaken, met een plus van meer dan een procent, na een koopadvies van Citi. Met een verlies van 2,5 procent was KPN de grootste daler. Het aandeel werd door Berenberg van de kooplijst gehaald. Unibail-Rodamco-Westfield won ruim 3 procent na een positief analistenrapport van Goldmans Sachs.

In Brussel leverden Solvay en VGP na cijfers respectievelijk zo'n 4 tot 5,5 procent in.

In Parijs noteerde het aandeel Stellantis een plus van ruim 3,5 procent. AXA steeg dik 3 procent. In het rode veld viel het koersverlies van EssilorLuxottica van meer dan 4 procent op.

In Frankfurt was het aandeel Fresenius Medical woensdag een stevige plusser, maar donderdag leverde de koers ruim 5 procent in. Het aandeel Munich Re zag de koers bijna 2 procent dalen. Siemens Energy won juist 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa bleven de Amerikaanse beurzen dicht bij huis.