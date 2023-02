DoorDash bezorgt Amerikaanse boodschappen ALDI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash gaat in de Verenigde Staten de boodschappen van supermarktketen ALDI bezorgen in 38 Amerikaanse staten. Dit meldde DoorDash donderdag. Boodschappen kunnen worden besteld bij lokale ALDI-winkels via de DoorDash marktplaats app of de website. Met de toevoeging van ALDI, een van Amerika's snelst groeiende retailers, heeft meer dan 98 procent van de maandelijkse consumenten van DoorDash in de VS toegang tot een niet-restaurantwinkel op het DoorDash-platform, aldus het bezorgbedrijf. Financiële details maakte DoorDash niet bekend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.