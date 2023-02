Unibail uitblinker op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een klein verlies gesloten. De AEX daalde 0,1 procent naar 755,72 punten, ondanks de koerswinsten van Unibail-Rodamco-Westfield en ASM International na positieve analistenrapporten. Woensdagavond werden de notulen van de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, gepubliceerd. "Zoals verwacht viel te lezen dat de Fed de beleidsrente verder zal verhogen. Precies wat voorzitter Jerome Powell na afloop van de vergadering ons al had verteld", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat de 'theeblaadjeslezers' onder ons er andere berichten uithalen vind ik niet alleen knap, maar zegt ook iets over hun fantasie", voegde hij toe. In Europa werd vanochtend uitgekeken naar de definitieve inflatiecijfers. Die lieten een daling zien, maar wel iets minder sterk dan de voorlopige data toonden. De kerninflatie liep iets op. Hierdoor wordt "het vooruitzicht van een renteverhoging van 50 basispunten door de ECB in maart verder versterkt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Vrijdagmiddag staat in de VS de PCE-inflatie op de agenda. Daar zal veel aandacht naar uitgegaan, omdat het één van de belangrijkste indicatoren voor de Fed is. Vanmiddag bleek de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal iets minder sterk gegroeid dan aanvankelijk gemeld. De euro/dollar handelde op 1,0591 en olie werd bijna 2 procent duurder. Stijgers en dalers Koplopers in de AEX waren Unibail-Rodamco-Westfield en ING met koerswinsten van 3,3 en 1,7 procent. Goldman Sachs haalde het vastgoedfonds van de verkooplijst en verhoogde het koersdoel, terwijl Citi een koopadvies afgaf voor ASMI. Dat aandeel won 1,2 procent. Defensieve aandelen als Heineken, Ahold Delhaize en Unilever leverden in. KPN daalde 2,5 procent nadat Berenberg het telecomaandeel van de kooplijst verwijderde. In de AMX steeg Air France-KLM 5,3 procent. Afgelopen week kreeg Air France verschillende positieve analistenrapporten in de bus. Aperam steeg 2,5 procent. De achterblijvers in de AMX kwamen allemaal voorbeurs met cijfers. SBM Offshore daalde 3,0 procent, Aalberts 5,1 procent en Fugro 5,6 procent. Toch waren analisten per saldo niet heel ontevreden over deze bedrijven. Aalberts en Fugro kregen zelfs een koersdoelverhoging. Bij de smallcaps steeg TomTom 2,0 procent en Ebusco 2,5 procent. Majorel steeg na cijfers 0,7 en Nedap leverde 1,0 procent in. Van Lanschot Kempen en ForFarmers zagen de jaarcijfers zelfs worden afgestraft met koersverliezen van 4,5 en 4,9 procent. De cijfers die het lokaal genoteerde GeoJunxion presenteerde, leverde een koerswinst op van 1,8 procent. Envipco daarentegen verloor 6,2 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot licht in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.