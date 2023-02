Meer verlies voor Nikola Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft zowel in het vierde kwartaal als in heel 2022 meer verlies geleden, ondanks dat er wel wat omzet werd behaald. Dit bleek donderdagmiddag uit cijfers van de fabrikant van emissieloze vrachtwagens. In het vierde kwartaal boekte Nikola een operationeel verlies van 195 miljoen dollar en een nettoverlies van 222 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit respectievelijk 163 en 159 miljoen dollar. Het aangepaste verlies per aandeel kwam in het vierde kwartaal uit op 0,37 dollar. Dat was beter dan de 0,43 dollar waarop analisten volgens FactSet rekenden. In heel 2022 leed Nikola 784 miljoen dollar verlies, bijna 100 miljoen dollar meer dan in 2021. De omzet kwam afgelopen jaar uit op net geen 51 miljoen dollar, waaraan het vierde kwartaal 6,6 miljoen dollar bijdroeg. In 2021 boekte Nikola nog helemaal geen omzet. Analisten rekenden volgens FactSet op meer dan 32 miljoen dollar aan omzet in de laatste drie maanden van vorig jaar. Dit jaar wil Nikola 250 tot 350 exemplaren van de Tre BEV en 125 tot 150 exemplaren van het type Tre FCEV afleveren. Het aandeel Nikola zal 3 procent hoger openen donderdag. Bron: ABM Financial News

