Nvidia en Alibaba duwen Amerikaanse futures in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, na de beperkte verliezen op woensdag en goed ontvangen resultaten van Nvidia nabeurs en die van Alibaba voorbeurs.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond een half uur voor de opening 0,3 procent in het groen. Technologie-index Nasdaq staat op een plus van 0,8 procent.

De tweejarige rente, die erg gevoelig is voor het beleid van de Fed, stond iets lager na de notulen van de Fed van woensdagavond, wat goed was voor aandelen.

"Zoals verwacht viel te lezen dat de Fed de beleidsrente verder zal verhogen. Precies wat voorzitter Jerome Powell na afloop van de vergadering ons al had verteld", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Dat de 'theeblaadjeslezers' onder ons er andere berichten uithalen vind ik niet alleen knap, maar zegt ook iets over hun fantasie", voegde hij daar aan toe.



Voorbeurs bleek dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van vorig jaar met 2,7 procent groeide, in plaats van 2,9 procent zoals eerder was berekend. De bijstelling werd niet verwacht. In het derde kwartaal was de groei nog 3,2 procent.

De Chicago Fed-index liet in januari een verbetering ien van -0,46 tot +0,23 punten. Een positieve indexstand duidt op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt.

Het aantal aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering bleef afgelopen week redelijk stabiel, met een daling van 195.000 tot 192.000. Er was vooraf op 197.000 gerekend.

Olie werd duurder. Een april-future West Texas Intermediate steeg 1,1 procent tot 74,75 dollar, terwijl Brent-olie ook 0,9 procent duurder werd op 81,36 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0605. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0600 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Nvidia stond hoger na goed ontvangen resultaten. De winst was fors lager, maar het bedrijf voorziet herstel bij de computerspellen. Ook AI in chatbots als ChatGPT zouden een positieve impact kunnen maken, denkt Nvidia. De omzetoutlook voor het lopende kwartaal was ook hoger dan analisten hadden verwacht. Het aandeel lijkt 11 procent hoger te openen.

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt. CEO Daniel Zhang sprak van solide resultaten, "ondanks een zwakkere vraag en verstoringen in de aanvoer en de logistiek als gevolg van veranderingen in de coronamaatregelen". CFO Toby Xu vulde aan dat meer efficiency en kostenverlagingen "een robuuste winstgroei" opleverden. Dat was ook terug te zien in een "gezonde kasstroom". Alibaba lijkt bijna 6 procent hoger te openen.

Moderna heeft in het vierde kwartaal van 2022 de winst sterker dan verwacht zien kelderen, terwijl de omzet zoals verwacht daalde door minder verkochte coronavaccins. Het aandeel zal vermoedelijk 4 procent inleveren bij opening.

Ebay meldde een omzetdaling van 4 procent, maar gaf geen verwachting af voor de groei in het nieuwe jaar. Het aandeel staat voorbeurs 5,6 procent lager.

Etsy won 3,5 procent nabeurs. De omzet was boven verwachting en de marktplaats gaf een vooruitblik naar het eerste kwartaal.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 3.991,05 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.045,09 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.507,07 punten.