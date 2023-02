Goldman haalt Unibail-Rodamco van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het advies voor Unibail-Rodamco-Westfield verhoogd van Verkopen naar Neutraal en het koersdoel ging daarbij van 52,00 naar 68,00 euro. Volgens de analisten van Goldman waren de cijfers van Unibail over 2022 beter dan verwacht, met hogere huurinkomsten. Daarbij was ook de afgegeven winstverwachting voor 2023 een meevaller, aldus Goldman. De zakenbank besloot de winsttaxaties voor 2023 tot en met 2027 met 2 tot 11 procent te verhogen. Goldman rekent gedurende deze periode op meer huurinkomsten, terwijl de financieringskosten juist lager zullen uitvallen dan eerder voorzien. De adviesverhoging van Goldman pakt goed uit voor Unibail. Het aandeel stijgt donderdag 3,3 procent naar 58,98 euro. Bron: ABM Financial News

