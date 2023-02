Europa akkoord met fusie DSM en Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de fusie tussen DSM en het Zwitserse Firmenich. Dit bleek donderdag. Een combinatie van de twee bedrijven levert volgens Brussel geen zorgen op over een afname van de concurrentie, "gezien de beperkte horizontale overlap". Eerder deze maand kregen de fusieplannen ook al goedkeuring in China. Inmiddels hebben 9 van de benodigde 10 toezichthouders groen licht gegeven. Het is nu nog wachten op India. Recent verlengden DSM en Firmenich de aanmeldingstermijn, tot uiterlijk 11 april. De Indiase toezichthouder is sinds oktober vorig jaar op zoek naar een nieuwe voorzitter. Pas als deze is gevonden, kan een transactie zoals die tussen DSM en Firmenich worden goedgekeurd. Bron: ABM Financial News

