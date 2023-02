Futures Wall Street wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, na de beperkte verliezen op woensdag en goed ontvangen resultaten van Nvidia nabeurs en die van Alibaba voorbeurs. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,6 procent in het groen. Technologie-index Nasdaq staat op een plus van 1,0 procent. De tweejarige rente, die erg gevoelig is voor het beleid van de Fed, stond iets lager na de notulen van de Fed van woensdagavond, wat goed was voor aandelen. "Zoals verwacht viel te lezen dat de Fed de beleidsrente verder zal verhogen. Precies wat voorzitter Jerome Powell na afloop van de vergadering ons al had verteld", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat de 'theeblaadjeslezers' onder ons er andere berichten uithalen vind ik niet alleen knap, maar zegt ook iets over hun fantasie", voegde hij toe Olie werd duurder. Een april-future West Texas Intermediate steeg 1,0 procent tot 74,69 dollar, terwijl Brent-olie ook 1,0 procent duurder werd op 81,44 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0623. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0600 op de borden. Bedrijfsnieuws Nvidia stond hoger na goed ontvangen resultaten. De winst was fors lager, maar het bedrijf voorziet herstel bij de computerspellen. Ook AI in chatbots als ChatGPT zouden een positieve impact kunnen maken, denkt Nvidia. De omzetoutlook voor het lopende kwartaal was ook hoger dan analisten hadden verwacht. Het aandeel lijkt 9 procent hoger te openen. Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt. CEO Daniel Zhang sprak van solide resultaten, "ondanks een zwakkere vraag en verstoringen in de aanvoer en de logistiek als gevolg van veranderingen in de coronamaatregelen". CFO Toby Xu vulde aan dat meer efficiency en kostenverlagingen "een robuuste winstgroei" opleverden. Dat was ook terug te zien in een "gezonde kasstroom", aldus de financieel topman. Alibaba lijkt meer dan 6 procent hoger te openen. Ebay meldde een omzetdaling van 4 procent, maar gaf geen verwachting af voor de groei in het nieuwe jaar. Het aandeel staat voorbeurs 5,5 procent lager. Etsy won 6 procent nabeurs. De omzet was boven verwachting en de marktplaats gaf een vooruitblik naar het eerste kwartaal. Alibaba boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst, meldde het Chinese e-commercebedrijf. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 3.991,05 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.045,09 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.507,07 punten. Bron: ABM Financial News

