EC verbiedt medewerkers TikTok

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Medewerker van de Europese Commissie mogen niet langer gebruik maken van de populaire app TikTok op hun toestellen van de overheid. Dit meldde de Commissie donderdag. Met deze maatregelen wil de Commissie voorkomen dat de overheidsinstelling gehackt wordt of dat gegevens in verkeerde handen komen. TikTok is onderdeel van het Chinese ByteDance. Europa houdt ook de veiligheid op andere socialmedianetwerken in de gaten. Bron: ABM Financial News

