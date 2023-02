Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag aan het begin van de middag hoger, na een paar dagen van dalende koersen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een stijging van 0,2 procent op 462,91 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,4 procent op 15.469 punten. De Franse CAC 40 noteerde ook en stijging van 0,4 procent met een stand van 7.326 punten. De Britse FTSE daalde daarentegen 0,4 procent naar 7.899 punten. Woensdagavond werden de notulen van de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, gepubliceerd. "Zoals verwacht viel te lezen dat de Fed de beleidsrente verder zal verhogen. Precies wat voorzitter Jerome Powell na afloop van de vergadering ons al had verteld", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat de 'theeblaadjeslezers' onder ons er andere berichten uithalen vind ik niet alleen knap, maar zegt ook iets over hun fantasie", voegde hij toe Olie werd donderdag duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 74,58 dollar, terwijl voor een april-future Brent 81,26 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0584. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0615 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0600 op de borden. Bedrijfsnieuws In Amsterdam was AMSI een koploper met een winst van 2,1 na een koopadvies van Citi. Met een verlies van 2,2 procent was KPN de grootste daler. Het aandeel werd door Berenberg van de kooplijst gehaald. In Brussel leverden Solvay en VGP na cijfers bijna 3 procent in. In Parijs noteerde het aandeel AXA een winst van 4,5 procent en die van Stellantis volgde met een plus van 3,9 procent. In het rode veld viel het koersverlies van Essilorluxottica van 3,4 procent op. In Frankfurt was het aandeel Fresenius Medical woensdag een stevige plusser, maar donderdag leverde de koers ruim 6 procent in. Het aandeel Munich Re zag de koers 4,3 procent dalen. Heidelbergcement won juist 2,1 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 3.991,06 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.045,09 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.507,07 punten. Bron: ABM Financial News

