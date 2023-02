Degroof Petercam verhoogt koersdoel Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aalberts Industries

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Aalberts verhoogd van 48,00 naar 52,00 euro, met handhaving van het Houden advies, na de halfjaarcijfers die grotendeels in lijn waren met de consensusverwachtingen. De omzet was iets sterker dan verwacht, aldus analist Luuk van Beek, en de aangepaste nettowinst viel ook enkele procenten hoger uit dan voorzien. De autonome omzetgroei van 8,2 procent was sterker dan de 5,9 procent die Degroof Petercam had verondersteld. De schuld viel echter tegen, op 794 miljoen tegen een consensus van 657 miljoen euro. Degroof rekende op 732 miljoen euro. Dit kwam vooral door toenemende voorraden. Vermoedelijk wil Aalberts meer buffer creëren om eventuele nieuwe verstoringen in de aanvoerketen te kunnen opvangen. Het aandeel Aalberts daalt donderdag 2,5 procent naar 46,59 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.