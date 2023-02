Kleine winst op Damrak, Unibail-Rodamco en ASMI aan kop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs won donderdag aan het einde van de ochtend 0,2 procent op 757,81 punten. Beleggers kregen een stroom aan kwartaalcijfers gepresenteerd en konden reageren op de notulen van de Federal Reserve. Ook waren er nieuwe inflatiecijfers in de eurozone. De bedrijfscijfers werden wisselend ontvangen. Uit de notulen van de Fed bleek, zoals verwacht, dat er meer renteverhogingen aankomen. De inflatie in de eurozone bleek inderdaad gedaald in januari, maar wel een fractie minder sterk dan voorlopige cijfers hadden laten zien. De kerninflatie liep juist iets op. De euro/dollar handelde op 1,0597 en olie werd ruim een haf procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX namen Unibail-Rodamco en ASMI de kop met winsten van 3,4 en 2,2 procent. ASMI profiteerde van een koopadvies van Citi. Exor won 1,3 procent. Defensieve waarden als Heineken, Ahold en Unilever leverden in. KPN daalde 1,9 procent, nadat Berenberg het telecomaandeel van de kooplijst verwijderde. In de AMX was Air France-KLM de koploper met een koerswinst van 4,0 procent. Afgelopen dagen kreeg de luchtvaartmaatschappij de nodige fanmail van analisten. WDP steeg 1,1 procent na een koersdoelverhoging van ING en Aperam won 2,1 procent. Het aandeel AMG maakte een pas op de plaats na cijfers, die beter dan voorzien waren, terwijl Aalberts en SBM Offshore ruim 2 procent verloren na cijfers. Fugro leverde zelfs bijna 5 procent in. ING sprak van een teleurstellend jaareinde voor de bodemonderzoeker en wees op het passeren van het dividend. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Fugro. Bij de kleinere aandelen ging TomTom 2,5 procent hoger en won Acomo 1,7 procent. Cijfers leveren Majorel een kleine winst van 0,4 procent op. Nedap daalde na cijfers 1,0 procent en For Farmers en Van Lanschot moesten zelfs circa 6 procent prijsgeven na het openen van de boeken. Het lokaal genoteerde Geojunxion deed het dan beter, met een koerswinst van bijna 10 procent na de publicatie van zijn cijfers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.