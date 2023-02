Valuta: euro verliest verder terrein Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag onder de 1,06 dollar, nadat de Federal Reserve woensdag in de notulen geen enkele indicatie gaf van een terughoudender rentebeleid later dit jaar. "De markt wilde graag een renteverlaging door de Fed, maar met deze notulen is de hoop daarop zeer ijdel", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De dollar kende de afgelopen dagen al een dynamiek, waaruit bleek dat een daling van de euro onder de 1,06 dollar alleen nog maar een kwestie van tijd was. Nu wordt er zelfs gefluisterd dat de Fed in maart nog wel eens met een verhoging met 50 basispunten zou kunnen komen in plaats van 25", aldus Van der Meer. De meeste bankiers van de Federal Reserve dachten dat het vertragen van het tempo van de renteverhogingen de beste manier bood om de risico's van enerzijds te veel te doen en anderzijds te weinig te doen in evenwicht zou brengen, zo bleek uit de notulen woensdagavond. Tegelijkertijd merkten een aantal van hen op dat de financiële omstandigheden waren versoepeld, "wat volgens sommigen een strakker monetair beleid noodzakelijk zou kunnen maken". Uit de notulen bleek ook dat alle Fed-functionarissen verdere renteverhogingen steunden. "Het is overigens wel opvallend dat het klimaat op de valutamarkten gekenmerkt wordt door een fellere reactie van de dollar op basis van rente-inzichten dan bij de euro", aldus de handelaar van Ebury donderdag. Voor de markt is het eerstvolgende richtpunt de kerninflatie van de Verenigde Staten over januari die vrijdagmiddag met de bestedingen en de inkomens naar buiten worden gebracht. De prijzen in de eurozone stegen met 8,6 procent op jaarbasis afgelopen maand. In december was dit 9,2 procent, maar voorlopige cijfers voor januari wezen op een afname tot 8,5 procent. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in januari 5,3 procent op jaarbasis, ook een fractie hoger dan de 5,2 procent die met de voorlopige cijfers werd gemeld. In december bedroeg de kerninflatie 5,2 procent. Bron: ABM Financial News

