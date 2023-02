Citi zet koopadvies op ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research is gestart met het volgen van ASM International met een koopadvies en een koersdoel van 390,00 euro. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. Het koopadvies van Citi berust op 3 verwachtingen. De markt voor wafers zal ondanks een cyclische terugval in 2023 de komende jaren gemiddeld met 8 procent per jaar groeien, denkt Citi. Digitalisering en elektrificatie zorgen voor deze groei. Tussen 2025 en 2030 daalt het groeitempo naar circa 6 procent. Verder is de ALD technologie van ASMI een ongekend pluspunt voor 3D structuren en heeft Citi ook veel vertrouwen in epitaxy van ASMI. Per saldo rekent Citi voor 2023 op een omzetgroei voor ASMI van 10 procent en van 12 en 16 procent in 2024 en 2025. Daarmee zit de Amerikaanse bank een paar procent boven de consensus. Verder denkt Citi dat ASMI in 2025 een EBIT-marge van 28,5 procent bereikt. Het aandeel ASMI stijgt donderdag 2,4 procent naar 320,45 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.