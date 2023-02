'SBM Offshore heeft goed jaar voor de boeg' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore bleef voorzichtig in zijn vooruitblik, maar de oliedienstverlener zal in 2023 vrij goed presteren, omdat de impact van de coronacrisis en de hoge inflatie op de uitvoerbaarheid van de projecten zal afnemen. Dat stelde ING in reactie op de kwartaalcijfers van SBM. De verhoging van het dividend van 1,00 naar 1,10 dollar noemt ING een positief teken, na resultaten die conform de verwachting waren. De outlook van een EBITDA van meer dan 1 miljard dollar in 2023 komt volgens analist Quirijn Mulder van ING overeen met de consensusverwachting. Hij verwacht dat SBM Offshore dit jaar twee FPSO’s zal opleveren. Sommige beleggers hadden misschien een aandeleninkoopprogramma verwacht, maar de projecten voor Petrobras en Exxon vergen veel middelen waarvan de piek in 2023 en 2024 valt, aldus Mulder. Ook is ING positief over de eerste activiteiten in windmolenparken die dit jaar gepland zijn. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 19,00 euro. Het aandeel SBM Offshore stond donderdag 3,2 procent lager op 13,65 euro. Bron: ABM Financial News

