Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Fugro

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 14,50 naar 16,00 euro en handhaaft daarbij het Houden voor de bodemonderzoeker. Dit bleek donderdag uit een rapport van Degroof na de jaarcijfers van Fugro. De resultaten in 2022 waren volgens Degroof conform verwachting, waarbij Marine was tegenviel, maar Land juist sterker presteerde. Met de gerealiseerde kasstroom koopt Fugro 2 nieuwe schepen, maar dat heeft wel tot gevolg van er geen dividend over 2022 wordt uitgekeerd. Degroof had op een uitkering van 0,15 euro per aandeel gerekend. Fugro rekent voor 2023 op een sterke omzetgroei en hogere marges. De bank gaat uit van 8 procent omzetgroei en een margestijging van 2 procentpunt. Degroof verwacht de taxaties "bescheiden" te verhogen. Het aandeel Fugro daalt donderdag 5,9 procent naar 12,37 euro. Bron: ABM Financial News

