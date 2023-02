'ForFarmers worstelt met kosten' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers worstelt nog altijd met de doorberekening van de oplopende kosten aan klanten. Dit concludeerde ING donderdag uit de daling van onderliggende EBITDA met 2,7 procent, terwijl de omzet wel met 24,1 procent steeg. Dat verklaart volgens de bank ook het lagere dividendvoorstel van 0,20 euro per aandeel over 2022 tegen 0,29 euro een jaar eerder. Een concrete outlook voor 2023 gaf ForFarmers niet. ING heeft momenteel geen advies op het aandeel ForFarmers. Het aandeel stijgt donderdag 1,9 procent. Bron: ABM Financial News

