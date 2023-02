'AMG boekt meevallende kosten' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: AMG

(ABM FN-Dow Jones) De update van AMG over het vierde kwartaal was positief, met meevallende kosten bij het lithiumbedrijf en lagere verkoopkosten, terwijl de vooruitzichten voor de prijs van vanadium en lithium opwaartse ruimte bieden. Dit stelde Berenberg donderdag. AMG handhaafde de verwachtingen voor 2023 van een EBITDA-resultaat van meer dan 400 miljoen dollar. Aanjagers voor het aandeel zijn de realisatie van de groeimogelijkheden in de portefeuille, naast de marktprijzen voor lithium en vanadium, waar AMG geen controle over heeft, maar waar Berenberg wel ruimte ziet naar boven. De nettowinst was met 61 miljoen dollar in het vierde kwartaal bijna twee keer zo hoog als verwacht, mede dankzij lagere verkoopkosten, die uitkwamen op 270 miljoen dollar, in plaats van 318 miljoen dollar. HET EBITDA-resultaat van 104 miljoen dollar was ook sterker dan de 91 miljoen dollar die was voorzien door Berenberg, dankzij Clean Energy Materials, waar de kosten van het lithiumbedrijf meevielen. Over het hele jaar steeg de EBITDA zeer sterk, van 137 miljoen naar 343 miljoen dollar. De omzet van 390 miljoen dollar in het vierde kwartaal was wel lager dan de 416 miljoen dollar waar Berenberg op had gerekend. Met name de volumes van kritische materialen vielen tegen. Berenberg heeft een koopadvies met een koersdoel van 54,00 euro. AMG wint donderdag 4,7 procent op 39,90 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.