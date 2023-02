'Resultaten Aalberts beter dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aalberts Industries

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in 2022 beter dan verwacht gepresteerd met een versnelling van de autonome omzetgroei. Dit bleek donderdag uit een eerste analyse door zakenbank Jefferies. Jefferies zag de EBITA over 2022 van 500 miljoen euro 2 procent boven de consensus van 489 miljoen euro uitkomen. De drijfveer daarachter was volgens de bank de autonome omzetgroei van 8,7 procent. Analisten hadden gerekend op 8,0 procent. De EBITA-marge kwam 30 basispunten hoger dan verwacht uit en noteerde op 15,5 procent. Jefferies stelde donderdag dat de analistenconsensus voor 2023 onder de doelstellingen van Aalberts voor de middellange termijn liggen, en sloot niet uit dat de analistentaxaties dus opwaarts worden bijgesteld. Jefferies heeft een koopadvies voor het aandeel Aalberts met een koersdoel van 60,00 euro. Het aandeel noteerde donderdag op een groen Damrak 0,8 procent hoger op 48,18 euro. Bron: ABM Financial News

