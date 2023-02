Groen Damrak, ASMI en AMG uitblinkers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, zoals voorzien, met winst van start gegaan. De AEX steeg 0,3 procent naar 758,86 punten. In de hoofdindex gingen vrijwel alle aandelen hoger. ASMI was de uitblinker met een koerswinst van 2,7 procent. KPN was de grootste daler met een verlies van 0,7 procent, nadat Berenberg het koopadvies voor het telecomaandeel introk. In de AMX zag AMG de cijfers beloond met een koerswinst van 5,7 procent. SBM Offshore steeg na cijfers 1,4 procent en Aalberts 0,9 procent. Fugro daarentegen daalde 4,0 procent na het openen van de boeken. Ook Van Lanschot Kempen kon niet profiteren van de jaarcijfers en daalde 5,7 procent. ForFarmers kwam na de cijfers nauwelijks van zijn plek en leverde 0,2 procent in. In Nedap was nog minder beweging. Bron: ABM Financial News

