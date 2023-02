Kepler verhoogt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 80,00 naar 85,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Ruben Devos. Devos wees op de "verrassend" sterke ordergroei van Besi in de laatste maanden van 2022. En dat is doorgaans een goede indicatie voor de trends in het volgende jaar, merkte hij op. Maar de veranderingen in het ordergedrag van klanten is Devos niet "kristalhelder". Angst voor opnieuw verstoringen in de aanvoerketen hebben het ordergedrag wellicht beïnvloed, aldus de analist. En ook de langere doorlooptijd van orders voor hybrid bonding speelde wellicht een rol. Devos liet zijn taxaties min of meer ongemoeid voor 2023, maar verhoogde wel zijn raming voor de winst per aandeel Besi op middellange termijn met 10 procent. De omzettaxaties van Kepler zitten 5 tot 10 procent boven de consensus. Bron: ABM Financial News

