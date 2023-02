MotorK boekt meer omzet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) MotorK boekte vorig jaar fors meer omzet en verwacht door zijn grotere omvang vanaf volgend jaar een positief resultaat te boeken. Dat meldde het bedrijf donderdag. De omzet steeg met 40 procent tot 38,5 miljoen euro. "De investeringen in het bedrijf in 2022 brengen MotorK tot kritieke massa en stellen ons in staat om duurzaam te groeien", aldus voorzitter Amir Rosentuler." Dit moet vanaf 2023 leiden tot margeverbetering en uiteindelijk winstgevende groei. "We groeiden niet alleen, maar voltooiden drie strategische overnames en introduceerde het hart van ons toekomstige bedrijf: het SparK-platform", stelde CEO Marco Marlia. Dit platform zou MotorK retailklanten in de auto-industrie alles wat ze nodig hebben op het gebied van softwarediensten moeten aanbieden. De terugkerende inkomsten stegen van 15,1 miljoen naar 26,9 miljoen euro. Van die groei van 78 procent was 40 procent autonoom, de rest door overnames. Het aangepaste EBITDA-resultaat was 0,2 miljoen euro. Rekening houdend met een afwaardering van gesloten contracten ter waarde van 7 miljoen euro en de investering in het SparK-platform van bijna 9 miljoen euro die buiten het resultaat werd gehouden, was dit EBITDA-resultaat 15,6 miljoen euro negatief. Het bedrijf liet zijn verkoop- en marketingteam vorig jaar groeien van 76 tot 108 voltijdbanen. Het totale personeelsbestand groeide naar 401 voltijdbanen. MotorK kreeg er 116 nieuwe klanten bij. Outlook Voor 2023 rekent MotorK op 39 tot 43 miljoen euro aan terugkerende omzet. De contante EBITDA schat het bedrijf in op 6 tot 8 miljoen euro negatief, maar in 2024 denkt MotorK op dit vlak zwarte cijfers te noteren. Eind 2022 had MotorK 6,5 miljoen euro in kas. Bron: ABM Financial News

