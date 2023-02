Omzet stevig omhoog bij GeoJunxion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft in het eerste halfjaar van het gebroken boekjaar 2022/2023 een flink hogere omzet behaald en de resultaten boven de nullijn zien uitkomen. Dat maakte de kaartenspecialist, het oude AND International Publishers, donderdag voorbeurs bekend. De omzet steeg met 63 procent op jaarbasis naar 2,2 miljoen euro. Daarvan was 1,6 miljoen euro niet-terugkerende omzet tegen 860.000 euro over de eerste zes maanden een jaar eerder. Verder kwam 398.000 euro voor rekening van licenties en royalty's. Operationeel draaide GeoJunxion in de verslagperiode een winst van 797.000 euro. Dat was een duidelijke verbetering ten opzichte van het verlies van 185.000 euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 474.000 euro, tegenover een verlies van 342.000 euro een jaar eerder. De kasstroom was 499.000 euro positief. Een jaar eerder was dit nog 148.000 euro negatief. Het tweede kwartaal was goed voor een totaalomzet van 846.000 euro, een operationeel resultaat van 153.000 euro en een winst van 26.000 euro. Outlook GeoJunxion verwacht dat de omzet dit jaar met 30 tot 35 procent groeit in vergelijking met vorig jaar. Eerder lag de prognose op 25 tot 30 procent groei. Met deze verbeterde omzet wordt verwacht dat de EBITDA, EBIT en cashflow positief zullen zijn en dat het nettoresultaat verder richting het break-evenpunt opschuift. Deze verwachting is voornamelijk gebaseerd op reeds geboekte bestellingen en, in mindere mate, op de pijplijn van kansen van bestaande en nieuwe klanten. Bron: ABM Financial News

