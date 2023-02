Groene start AEX na stroom aan cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting met winst van start, na een serie nieuwe kwartaalcijfers en de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve. Futures op de AEX wijzen op een winst van 0,3 procent. Woensdagavond stonden de notulen van de Federal Reserve op de agenda. Hieruit bleek dat er inderdaad bankiers waren die liever met 50 basispunten de rente hadden verhoogd dan met 25 basispunten. Meer renteverhogingen zitten dus wel in het vat, zo werd duidelijk, maar de Fed is beducht om te agressief te opereren en zo de economie te veel te schaden. Anderzijds wil de centrale bank er ook voor waken te vroeg te stoppen met het verhogen van de rente en de inflatie zo de kans te geven toch weer de kop op te steken. "Beleggers beginnen te beseffen dat het werk van de Fed er nog niet op zit", zei vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown. Veel aandacht zal daarom uitgaan naar vrijdagmiddag, als er een nieuw inflatiecijfer in de VS op de agenda staat. De euro/dollar handelde donderdagmorgen op 1,0617. Bedrijfsnieuws Aalberts heeft in 2022 de omzet en de winst zien stijgen en ook meer dan analisten vooraf hadden voorzien. SBM Offshore heeft in 2022 meer omzet en winst geboekt en zo de eigen outlook gehaald. Fugro heeft in het vierde kwartaal meer omzet, maar minder winst behaald, hoewel de marge in heel 2022 wel duidelijk steeg. AMG heeft in 2022 flink meer omzet geboekt, waardoor de EBITDA inderdaad boven de 320 miljoen dollar is uitgekomen. Van Lanschot Kempen heeft in 2022 fors minder winst geboekt, door de overname van de resterende aandelen Mercier Vanderlinden, terwijl de provisie- en rente-inkomsten beide stegen. ForFarmers heeft bedrijfsbreed in 2022 minder volumes gedraaid, maar de omzet wel zien stijgen dankzij de doorberekening van hogere prijzen van grondstoffen en energie. Nedap heeft in 2022 meer omzet en iets meer resultaat geboekt. Envipco heeft in het vierde kwartaal meer omzet geboekt dan een jaar eerder, tegen een iets lagere marge vanwege kortingen geboden in Griekenland. Mogelijk komt het aandeel KPN in beweging, nadat Berenberg het aandeel van de kooplijst haalde. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor Besi, terwijl JPMorgan het koersdoel voor OCI verlaagde. Slotstanden Wall Street De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 3.991,06 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.045,09 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.507,07 punten Bron: ABM Financial News

